İzmir haber! Kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, İzmir'de prova yaptı Güncel Haberler İzmir habere göre Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, İzmir'in 9 Eylül'de düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yapacağı gösteri uçuşunun provasını yaptı. Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, İzmir'in 9 Eylül'de düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yapacağı gösteri uçuşunun provasını yaptı. Şener, etkinlikler kapsamında yarın düzenlenecek Air Show öncesinde, İzmir Körfezi üzerinde akrobasi antrenmanı gerçekleştirdi. Şener'in, üzerinde Ay Yıldız simgesi bulunan kırmızı uçağıyla gökyüzünde yaptığı prova uçuşunu vatandaşlar ilgiyle izledi. Air Show öncesi diğer hava unsurları da prova uçuşu yaptı. Şener, uçuş sırasında kokpit içinden kaydedilen görüntülerini Anadolu Ajansıyla paylaştı. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Turhan Altay Türkiye Eylül İzmir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İzmir haber! Kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, İzmir'de prova yaptı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.