Son dakika haberi: Otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü Güncel Haberler Son dakika habere göre İzmir'de otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. İzmir'de otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Gaziemir ilçesinden Buca ilçesi yönüne giden Ali Sarı'nın kullandığı 07 LMC 60 plakalı motosiklet, İzmir Çevreyolu Otokent Kavşağı yakınlarında, aynı yönde giden 35 ALV 735 plakalı otomobile arkadan çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yola savrulan Sarı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Sarı'nın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Halil Fidan Gaziemir Ali Sarı İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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