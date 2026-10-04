Haberler

İzmir Foça'da komandolar deniz hücum harekatı eğitimi gerçekleştirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Foça'da komandolar deniz hücum harekatı eğitimi gerçekleştirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Foça ilçesinde komandolar deniz hücum harekatı eğitimi gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya paylaşımında eğitimin Ege Ordusu İstihkam Savaş Tabur Komutanlığı, 19'uncu ve 7'nci Komando Tugay Komutanlığı unsurlarınca icra edildiği belirtildi.

İZMİR'in Foça ilçesinde, komandolar, deniz hücum harekatı eğitimi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, İzmir Foça'daki eğitime ilişkin görüntüler yer aldı. Paylaşımda ayrıca, "Ege Ordusu İstihkam Savaş Tabur Komutanlığı, 19'uncu Komando Tugay Komutanlığı ve 7'nci Komando Tugay Komutanlığı unsurlarınca, deniz hücum harekatı Eğitimi icra edildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 72 sitede yayınlandı.
Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Hava bir anda değişecek

Meteoroloji haritayı değiştirdi! Ortalık buz kesecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gökçe Bahadır'dan yeni hamilelik pozu! Karnı iyice belirginleşti

Gökçe Bahadır'dan yeni hamilelik pozu! Karnı iyice belirginleşti
Kadirov artık bordo bereli! Putin'den Çeçen lidere büyük terfi

Çeçen lider Kadirov'a büyük terfi!
Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş aşklarını ilan etti! İlk fotoğraf geldi

Aşkını ilan etti! Devrim Özkan, ünlü oyuncuyla ilk karesini paylaştı
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı! Belediyeden ilk açıklama

Başkan gözaltına alındı, belediyeden açıklama geldi
İkizler büyüdü! İbrahim Tatlıses'in torunlarının son hali

İbrahim Tatlıses'in torunları büyüdü! İşte son halleri
Ne alacak-verecek ne de kız meselesi! Bu kez 'tişört' tartışmasında kan aktı

Ne alacak-verecek ne de kız meselesi! Bu kez tişört yüzünden kan aktı
ABD-İran savaşında kritik eşik! Trump malum soruyu sordu: Kolay yoldan mı zor yoldan mı?

ABD-İran savaşında kritik eşik! Trump o soruyu sordu