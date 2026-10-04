İzmir Foça'da komandolar deniz hücum harekatı eğitimi gerçekleştirdi

İzmir Foça'da komandolar deniz hücum harekatı eğitimi gerçekleştirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Foça ilçesinde komandolar deniz hücum harekatı eğitimi gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya paylaşımında eğitimin Ege Ordusu İstihkam Savaş Tabur Komutanlığı, 19'uncu ve 7'nci Komando Tugay Komutanlığı unsurlarınca icra edildiği belirtildi.
İZMİR'in Foça ilçesinde, komandolar, deniz hücum harekatı eğitimi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, İzmir Foça'daki eğitime ilişkin görüntüler yer aldı. Paylaşımda ayrıca, "Ege Ordusu İstihkam Savaş Tabur Komutanlığı, 19'uncu Komando Tugay Komutanlığı ve 7'nci Komando Tugay Komutanlığı unsurlarınca, deniz hücum harekatı Eğitimi icra edildi" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı