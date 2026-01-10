Haberler

İzmir'de üniversite öğrencilerinin kişisel verilerinin yayımlanmasına ilişkin 1 kişi tutuklandı

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerinin kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde elde edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerine ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirilerek yayımlandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Düzenlenen operasyonla Sakarya ve Antalya'da gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.E.İ, tutuklanırken, diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Olay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Ocak'ta İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerine ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilerek yayımlandığının tespit edilmesi üzerine 3 şüpheli hakkında gözaltına kararı vermiş, şüpheliler Sakarya ve Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

İzmir Ekonomi Üniversitesinden olaya ilişkin yapılan açıklamada da 4 Ocak'ta ulaşan bildirimler doğrultusunda öğrencilere ve mezunlara ait vesikalık fotoğraflar ve öğrenci numaralarının hukuka aykırı yollarla ele geçirilerek dijital bir ortamda yayımlandığının tespit edildiği belirtilmişti.

Konuya ilişkin idari, hukuki ve teknik inceleme süreçlerinin ivedilikle başlatıldığı, veri sızıntısının da 2024 yılı sonunda devre dışı bırakılan eski öğrenci bilgi sistemiyle ilişkili olduğu aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
