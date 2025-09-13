İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden Doğal Ambalaj Gelişimi: Portakal Kabuğu ile Plastik Kullanımını Azaltma

İzmir Ekonomi Üniversitesinden bilim insanları, plastik kullanımını azaltmak amacıyla portakal kabuğundan ambalaj yaptı.

Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazan Turhan, Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Bengisu, Gıda Mühendisliği öğretim elemanı Zehranur Tekin ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde doktora öğrencisi Burcu Akdağ Çağlar, plastik ambalajların oluşturduğu çevre kirliliğinin de önüne geçmek amacıyla 6 yıl önce çalışma başlattı.

Meyve ve sebze atıklarından doğal ambalaj üretmek için harekete geçen ekip, portakal kabuğunun, içindeki ürünü korumasından esinlenerek çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı.

Çalışmalarda çeşitli işlemlerle kurutulan portakal kabuğu, çevreye duyarlı, doğada çözülebilecek bazı ürünlerle karıştırıldı. Daha sonra dondurulan karışım, darbeye dayanıklı doğal ambalaj haline getirildi.

"Ambalaj Sistemi ve Ambalaj Malzemesi Üretim Yöntemi" başlığıyla Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvurunun ardından, geliştirilen ambalaj patent almaya hak kazandı.

Geliştirilen ambalajın, meyve ve et gibi ürünlerin raf ömrünü uzattığı da belirtildi.

Çevre dostu ambalaj

Çevre dostu bu ürünün, gıda endüstrisinde taze meyve ve sebzeler ile balık, et gibi işlenmemiş ürünlerin ambalajlanması ve taşınmasında kullanılması hedefleniyor.

Prof. Dr. Nazan Turhan, AA muhabirine, doğadaki birçok ürünün kabukla korunduğunu, sebze ve meyve atıklarını kullanarak doğal ambalaj ürettiklerini söyledi.

Çalışmayla, gıda atıklarının değerlendirildiğini belirten Turhan, şunları kaydetti:

"Amacımız bu çalışmayı plastiklerin özelliklerine yakın hale getirebilmek. Çünkü henüz ticari olarak hayata geçmiş doğal böyle bir ürün yok. Ama biz bunu başarmayı istiyoruz. Patent aldık. Bizim ilk olarak yola çıkmamız portakal kabuğuydu. Ama yapısında selüloz, nişasta, benzer maddeler olan bütün kabuklarla aynı işi yapabileceğimizi gördük. Kabukları kuruttuk. Ürünlerin sadece raf ömrünü uzatma değil. Bu birçok otelde kap olarak kullanılabilecek. Dondurarak kurutma işlemiyle bu hale getirdik. Yapı çok sert. Mesela çilek çok hassas bir yapıya sahip ve çabuk bozuluyor. Bütün meyveler çok pahalı ve onları korumamız gerekiyor. Ömürleri 4 gün ise biz onu 8 gün yani 2 katı kadar korumayı sağladık."

"Amacımız doğaya atılan plastik ambalajı azaltmak"

Prof. Dr. Murat Bengisu ise Türkiye'de patent aldıktan sonra Avrupa Birliği'nin patentine başvurduklarını, sürecin devam ettiğini dile getirdi.

Geliştirdikleri doğal ambalajın doğada plastiğe göre daha çabuk çözüldüğünü anlatan Bengisu, "Doğaya portakal kabuğu atmış gibi olunacak. Doğaya zarar vermesi mümkün değil. Amacımız doğaya atılan plastik ambalajı azaltmak." şeklinde konuştu.

Bengisu, portakal kabuğundan daha önce ambalajlar yapıldığını, patent aldıkları çalışmada petrol türevi bileşenlerin kullanılmadığı, doğal bir ambalaj geliştirildiğini ifade etti.

Zehranur Tekin de geliştirdikleri ambalajın köpük bir yapıda olduğunu, darbe alsa bile dış yüzeyinin kolay kolay zarar görmediğini anlattı.

Uzun süredir yürüttükleri çalışmaların olumlu sonuç verdiğini belirten Tekin, portakal kabuğu dışında elma gibi diğer kabuklu meyveler için de çalışmaların sürdüğünü bildirdi.