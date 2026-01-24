Haberler

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçısı Özasker yaşamını yitirdi

Deniz Özasker, 19 Ocak'ta geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Özasker için 26 Ocak'ta bir tören düzenlenecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası başkemancısı Deniz Özasker, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Evinde 19 Ocak'ta beyin kanaması geçiren Özasker, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastenesi'nde bugün yaşamını yitirdi.

Özasker için 26 Ocak Pazartesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde tören düzenlenecek.

Özasker'in cenazesi, törenin ardından Karşıyaka ilçesinde toprağa verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Devlet Senfoni Orkestrası konzertmeisteri (başkemancı) değerli sanatçımız Deniz Özaskerin'in acı haberini büyük bir üzüntüyle sizlerle paylaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ve tüm camiamıza derin sabırlar ve başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
