İzmir'den 'Gizemli Hipatit' Uyarısı - Haberler

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Çocuk Hastalıkları Polikliniği'nde görevli Dr. Ebru Akar, 1 ila 14 yaş arası çocuklarda ağır seyreden gizemli hepatit hastalığına karşı uyardı. Virüsün görüldüğü ülke sayısının her geçen gün arttığına dikkat çeken Akar, "Nedeni tam olarak bilinmiyor. 'Gizemli hepatit' dediğimiz bu olay, karaciğer yetmezliğine ve iflasına kadar gidebilen ölümcül bir sürece yol açabiliyor" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin ardından çocuklarda ortaya çıkan gizemli hepatit hastalığı endişeye yol açıyor. Çoğunlukla 1 ila 14 yaş arası çocuklarda görülen hastalığın nedeni de tam olarak belirlenemiyor. İlk kez İngiltere'de görülen hastalık ishal, kusma, karın ağrısı ve sarılık gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Çocuk Hastalıkları Polikliniği'nde görevli Uzm. Dr. Ebru Akar, hepatit hastalığı hakkında bilgi verdi.

"ÖLÜMCÜL BİR SÜRECE YOL AÇABİLİR"

Hastalığın nisan ayının başında ilk olarak İngiltere'de 13 çocukta, ateş olmadan kusma ve karın ağrısı şikayetiyle ortaya çıktığını belirten Akar, "İngiltere, Kanada, İspanya, İsrail, ABD, Danimarka, İrlanda, Hollanda, İtalya, Norveç, Fransa, Romanya gibi ülkelerde görüldü. Nedeni tam olarak bilinmiyor. Şu ana kadar 200'ün üzerinde vaka ortaya çıktı. Türkiye'den henüz bildirilen bir vaka yok. İshal, kusma, bulantı, sarılık gibi bir takım gastrointestinal bulgularla kendini gösteriyor. 'Gizemli hepatit' dediğimiz bu olay, karaciğer yetmezliğine ve iflasına kadar gidebilen ölümcül bir sürece yol açabiliyor. Bu, bizim açımızdan son derece korkutucu" dedi.

"BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMEK GEREK"

Hepatit hastalığında çocuklarda sarılık gözlemlendiğini vurgulayan Akar, şöyle konuştu:

"Hepatit A'ya ve Hepatit B'ye karşı günümüzde çocuklarımızı koruyabiliyoruz. Çünkü sağlık ocaklarımız bu sistemi düzenli yapıyor. Rapor edilen hasta çocukların hiçbirisinin Covid-19 pandemisi ile ilişkisi tespit edilemedi, bulaşıcılık oranı yüksek değil ancak ölümcül seyredebiliyor, karaciğer nakli gerektiren çocuk vakalar oldu. Çocuklarımızı mümkün olduğunca bulaşıcı hastalıklara karşı korumalıyız. Bunun için beslenmelerine dikkat etmeli, bağışıklıklarını güçlendirmeye özen göstermeliyiz."

HİJYEN ÖNEMLİ

Akar, gizemli hepatitte hijyen kurallarına dikkat etmenin önemine değinerek şunları söyledi:

"Özellikle el hijyeni (ellerin su ve sabun ile yıkanması), hasta olan kişinin temas ettiği yüzeylerin temizliği ve solunum yolu hijyeni (hapşırma ve öksürme anında ağız ve burnun mendil ile kapatılması, odaların sık sık havalandırılması) ihmal edilmemeli. İshal olan çocukların altının değiştirilmesinden sonra su ve sabunla ellerin iyi bir şekilde yıkanması önemli. Hasta insanlarla yakın temastan kaçınılması gerekiyor. Anne babaların özellikle dikkat etmesi gereken konuların başında, çocukların dışkı ve idrar rengindeki değişiklik, gözlerde ve ciltte ortaya çıkan sarılık geliyor. Bu belirtilerin ortaya çıkması durumunda karaciğer fonksiyonlarına detaylı şekilde bakılması ve hepatit testi yapılması gerekir."