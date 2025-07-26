İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin Akademik Gelişimi ve Uluslararası İş Birlikleri

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, 2017 yılında kurulan üniversitenin akademik başarıları, sağlık alanındaki uygulamalı eğitim modeli ve uluslararası iş birlikleriyle gelişim gösterdiğini bildirdi.

Tunçsiper yaptığı yazılı açıklamada, üniversitenin 10 fakülte, 42 bölüm, 3 enstitü, 2 yüksekokul ve 1 meslek yüksekokuluyla yaklaşık 13 bin öğrenciye eğitim verdiğini belirtti.

Öğrencilerin hem mesleki hem kişisel gelişimleri için çalıştıklarını vurgulayan Tunçsiper, 2017 yılında kurulan üniversitenin akademik başarıları, sağlık alanındaki uygulamalı eğitim modeli ve uluslararası iş birlikleriyle gelişim gösterdiğini aktardı.

Tunçsiper, öğrencilerin sadece meslek sahibi değil, aynı zamanda toplumsal duyarlılığı yüksek bireyler olarak yetişmelerini önemsediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Fakültelerimizin yüzde 75'inde İngilizce eğitim sunuyor, öğrencilerimize Erasmus projeleri kapsamında dünya ile entegre bir gelecek vadediyoruz. Erasmus kapsamında 16 ülke ve 64 kurumla anlaşma mevcut. Mevlana ve Farabi gibi öğrenci değişim programlarıyla 30'dan fazla ülkeyle ikili değişim sürdürülüyor. Stanford Üniversitesi ve Koç Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen yaz okulu gibi çeşitli uluslararası faaliyetler yürütülüyor. Engelsiz Üniversite ödülleri, yüzde 100 istihdam garantili programlarımız ve otizme yönelik sosyal sorumluluk projelerimizle öncü bir üniversite olma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz."