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İzmir'deki otel inşaatında kule vincin devrilmesi davasında adli kontrol şartı kaldırıldı

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İZMİR'deki otel inşaatında kule vincin devrilip 6 işçinin öldüğü, 3 işçinin de yaralandığı olaya ilişkin 1 firari ile 6 tutuksuz sanığın yargılandığı davada, 4 kişinin adli kontrol şartı kararı kaldırıldı.

İZMİR'deki otel inşaatında kule vincin devrilip 6 işçinin öldüğü, 3 işçinin de yaralandığı olaya ilişkin 1 firari ile 6 tutuksuz sanığın yargılandığı davada, 4 kişinin adli kontrol şartı kararı kaldırıldı.

Bornova ilçesi Kamil Tunca Caddesi'ndeki otel inşaatında, 30 Aralık 2022'de saat 17.30 sıralarında, kule vinç, yükseltme çalışmalarında devrildi. Vincin arka ağırlığı, işçilerin kaldığı konteynerlerin üzerine düştü. Vincin yükseltilmesi işini yapan Aslan Akkaya (38), Ali Şükrü Duru (41) ve Ümit Kara (39) ile konteynerde kalan Fesih Çiftçi (32), Yıldırım Sarı (38) ve Baykal Gündüz (28) hayatlarını kaybetti; Mücahit Çiftçi, Deniz Ayaz ve Haci Kent yaralandı.

Olayın ardından inşaat firmasının sahibi Emrullah Yolçi (34), şantiye şefi Muhammet Yolçi (30), iş güvenliği sorumlusu Fırat Kamil Aydın (39) ile vinç sahibi İrfan Kasırga (30) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı. İlerleyen süreçte İrfan Kasırga ve Fırat Kamil Aydın tahliye edilirken, şüphelilerden Naci Özel ise tutuklandı. Yürütülen soruşturmanın ardından 3'ü tutuklu 7 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede Emrullah Yolçi, Muhammet Yolçi, Fırat Kamil Aydın, İrfan Kasırga, firmanın ortağı Alim Emiroğlu (39), ölen işçilerin bağlı olduğu taşeron firmanın sahibi Naci Özel (43) ve kule vinç firma sahibi Savaş Akkaya (43) hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada İrfan Kasırga tutuklandı, Naci Özel adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 24 Kasım 2023'teki üçüncü duruşmada ise ölen işçilerden Ali Şükrü Duru'nun ailesi haricinde diğer mağdurların şikayetlerinden vazgeçtiklerini belirtti. Heyet, tutuklu sanıklar İrfan Kasırga, Emrullah Yolçi ve Muhammet Yolçi'nin yurt dışı çıkış tedbiriyle adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Tutuklu sanığın kalmadığı davanın bugün yeni duruşması görüldü.

'SANIKLARLA PROTOKOL YAPTIKTAN SONRA ŞİKAYETİMİZDEN VAZGEÇECEĞİZ'

Sanıkların yargılanmalarına bugün görülen dördüncü duruşmayla devam edildi. Duruşmaya firari Savaş Akkaya'nın dışında tüm sanıklar, müşteki ve sanık avukatları katıldı. Duruşma savcısı sanık Muhammet Yolçi dışındaki tüm sanıkların adli kontrol şartının kaldırılmasını istedi.

Ölen işçilerden Ali Şükrü Duru'nun ailesinin avukatı, sözlü olarak el sıkıştıklarını ancak sanıklarla protokol yapmadıklarını, sözleşme yapıldıktan sonra kendilerini de şikayetlerinden vazgeçeceklerini belirtti.

Mahkeme başkanı tutuksuz sanıklardan Muhammet Yolçi ile İrfan Kasırga dışındaki tüm sanıkların adli kontrol şartını kaldırdı, dava erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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