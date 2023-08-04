İzmir'deki Orman Yangınlarına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor
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İzmir'in Kınık ilçesinde çıkan orman yangınına 5 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 3 dozerle müdahale ediliyor. Ayrıca Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde çıkan yangın da kısa sürede kontrol altına alındı.
İzmir'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kınık ilçesi Kalemköy Mahallesinde'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 3 dozerle müdahale edilmeye başlandı.
Öte yandan Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde otluk makilik alanda çıkan yangına, 1 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozer ile müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Kaynak: AA / Meriç Ürer - Güncel