İzmir'deki Orman Yangınlarına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

İzmir'in Kınık ilçesinde çıkan orman yangınına 5 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 3 dozerle müdahale ediliyor. Ayrıca Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde çıkan yangın da kısa sürede kontrol altına alındı.