İzmir'deki Orman Yangınında İki Metruk Ev Zarar Gördü

İzmir'deki Orman Yangınında İki Metruk Ev Zarar Gördü
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İzmir'in Karaburun ilçesinde devam eden orman yangınına AFAD ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Dağlık arazi ve rüzgar nedeniyle zorluklar yaşanıyor. Yangın nedeniyle iki metruk ev zarar gördü.

BİRİ METRUK HALDEKİ 2 EV ZARAR GÖRDÜ

İzmir'in Karaburun ilçesindeki orman yangınına; AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahale sürüyor. Arazinin dağlık olması ve kuvvetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşanıyor. Bölgedeki beton santral fabrika çalışanları ile vatandaşlar da bireysel araçları ve tankerler ile söndürme çalışmalarına destek veriyor. Jandarma, Manal Koyu çevresinde anonslarla evlerini boşaltmaları konusunda uyarıyor. Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasının önüne geçildi. Alevler nedeniyle biri metruk 2 ev zarar gördü. Öte yandan yanan orman, havadan görüntülendi.

Kadir ÖZEN/KARABURUN (İzmir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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