İzmir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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İzmir Valisi Süleyman Elban, Buca ilçesinde çıkan orman yangınının ekiplerin yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındığını açıkladı. Yangının enerjisinin tamamen düşürüldüğü belirtildi.

'ENERJİSİ TAMAMEN DÜŞÜRÜLDÜ'

İzmir Valisi Süleyman Elban, yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Elban paylaşımında, "Buca ilçesi Gökdere Mahallesinde çıkan orman yangınının, ekiplerimizin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun ve koordineli müdahalesi sonucunda enerjisi tamamen düşürülmüştür. Bölgede çalışmalarımız titizlikle ve aralıksız şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Tolga TAHÇI / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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