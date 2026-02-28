Haberler

Bağımsız Maden İş Sendikası Yöneticileri Serbest Bırakıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve yöneticiler serbest bırakıldı. Sendika, işçilerin hakları için mücadeleye devam edeceğini duyurdu.

(ANKARA) -İzmir'in Kınık ilçesinde bulunan Polyak Madencilik önündeki eylemde  gözaltına alınan Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, uzman Başaran Aksu, genel merkez yöneticisi Volkan Çetin ve Öncü Çetin serbest bırakıldı.

Bağımsız Maden İş Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gözaltına alınan genel başkanımız, yöneticilerimiz ve örgütlenme uzmanımız serbest bırakıldı. 1243 Polyak maden işçisinin haklarını alıncaya kadar mücadelemiz sürecek. Direne direne kazanacağız. Mutlaka kazanacağız." ifadesine yer verildi.

Kaynak: ANKA
Afganistan'a savaş ilan eden Pakistan'dan kritik hamle! Tüm ülkede yasaklandı

Savaşı resmen ilan eden taraftan kritik hamle! Tüm ülkede yasaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı

14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza belli oldu
Bilerek sakatlık numarası yaptı! Rakip dahil bütün dünya alkışladı

Bilerek sakatlık numarası yaptı! Rakip dahil bütün dünya alkışladı
Liverpool ile eşleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike

Liverpool ile eşleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
6 aydır yoğun bakımdaydı! Üzerine ağaç devrilen oyuncu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti

6 aydır yoğun bakımdaydı! Üzerine ağaç devrilen oyuncudan acı haber
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı

14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza belli oldu
Eski ABD Başkanı Joe Biden, tarifeli uçakla seyahat etti

Air Force One'dan inmiyordu! Şimdi tarifeli uçakla seyahat ediyor
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

İşte Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi