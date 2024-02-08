İzmir'deki kaza sonucu ölü sayısı 3'e yükseldi
İzmir'in Torbalı ilçesinde, mobilya fabrikasında çalışan işçilerin taşındığı işçi servisi ile TIR'ın çarpıştığı kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kazada işçi servisinde bulunan Mesut P. (31) de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ
İzmir'in Torbalı ilçesinde, mobilya fabrikasında çalışan işçilerin taşındığı işçi servisi ile TIR'ın çarpıştığı kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kazada işçi servisinde bulunan Mesut P. (31) de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,