Üye Girişi
Haberler

İzmir'deki İlaçlama Faciası: 1 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti

İzmir'deki İlaçlama Faciası: 1 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de bir apartmanın en üst katında yapılan böcek ilaçlaması sonucunda 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı hayatını kaybetti. Olayda babası ve diğer apartman sakinleri de zehirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve ilaçlama firması çalışanları gözaltına alındı.

İZMİR'de 4 katlı binanın en üst katında yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle ölen 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın aynı olayda zehirlenen ve tedavisinin ardından taburcu edilen babası Recep Kınalı, çok üzgün olduğunu belirterek, "Konuşmaya halim yok" dedi.

Olay, 12 Kasım'da Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi 1413 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katında oturan aile, dairede ilaçlama yaptırdı. Tüm daireler dün ilaçlanmadan etkilendi. İhbarla adrese AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) uzmanları ile itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda 2'nci katta yaşayan Altay Toprak Kınalı, annesi Raziye Kınalı, babası Recep Kınalı ve apartmanda yaşayanlardan G.U. hastaneye kaldırıldı. 5 kez kalbi duran ve yeniden çalıştırılan Altay Toprak Kınalı, müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Kınalı çifti tedavileri sonrası taburcu edildi, G.U.'nun ise Alsancak Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturmada, apartmanı ilaçlayan firmanın 3 personeli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İlaçlamanın yapıldığı apartman ile yanındaki 2 apartman da ekipler tarafından tahliye edildi. Tahliye edilen kişilere, İzmir Valiliği tarafından geçici barınma hizmeti sağlandı. AFAD KBRN ekipleri, binalarda havalandırma çalışması yaptı.

'CANIMIZ YANDI'

Oğlunun cenazesini almak için bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne gelen Recep Kınalı, olay nedeniyle çok üzgün olduklarını belirterek, "Konuşmaya halim yok" dedi.

Altay Toprak Kınalı'nın amcası Ramazan Kınalı ise "Bilinçsiz bir ilaçlama yüzünden canımız yandı, yeğenimizi kaybettik. Acımız büyük. Şu an konuşacak fazla bir kelime yok. Halimizi görüyorsunuz. Acımızı yaşayalım, ondan sonra adli süreçle avukatlarımız ilgilenecek. Bu olayın sorumlularının sonuna kadar peşinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Olayın yaşandığı binanın yanındaki otelde çalışan Uğur Yıldız (30) ise "İlaçlama şirketi gelip, tahtakurusu şikayetiyle daireyi ilaçlıyor. Hastaneye gidiyorlar ve maalesef bebek vefat ediyor. Bir ihmal olduğu ortada. Biz de net bir bilgi alamıyoruz. Muhtemelen firmanın yaptığı bir hata sebebiyle zehirli gaz tüm apartmana yayılıyor. Zehirli gazı boşaltmak için tüm mahalleyi boşaltan AFAD yetkilileri, gerekli işlemleri yaptı. Biz de dışarıda bekledik. Daha sonra binaya döndük ama hala olayın yaşandığı binaya giriş yasak" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Bakan Tunç'tan konser soruşturması için 'Vız gelir tırıs gider' diyen İmamoğlu'na yanıt

İmamoğlu'nun resti Adalet Bakanı Tunç'u küplere bindirdi

 Meclis'e gelen Mehmet Şimşek'i abaküsle karşıladı: TÜİK hesap yapmayı bilmiyor

Bütçe görüşmeleri için Meclis'e gelen Mehmet Şimşek'e soğuk duş
Mike Tyson'ın Jake Paul'a neden tokat attığı ortaya çıktı

Mike Tyson'ın Jake Paul'u neden tokatladığı ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

RİZE'DE DEPREM! Rize'de deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? Türkiye Galler maçı muhtemel 11'ler! A Milli Takım ilk 11'i belli oldu mu? Esenyurt'ta fabrikada yangın çıktı! Esenyurt yangın söndürüldü mü, son durum ne? En uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman yaklaşık kaç yıl tahtta kalmıştır? 15 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 15 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 16-17 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Mike Tyson-Jake Paul tokat anı izle! Mike Tyson neden tokat attı? (VİDEO İZLE) Az önce deprem nerede oldu? 15 Kasım Malatya deprem mi oldu, kaç şiddetinde? SON DAKİKA DEPREM! Deprem mi oldu? Malatya depremi saat kaçta, nerede oldu? Son Dakika Kırıkkale'de deprem mi oldu? 15 Kasım Kırıkkale'de kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Malatya depremi kaç şiddetinde oldu? Malatya depreminde son durum nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.