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İzmir'deki depreme canlı yayında yakalandılar! Yüz ifadeleri yaşadıkları korkuyu özetlemeye yetti

Güncel Haberler

İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tiktok ve Twitch'deki bazı kullanıcılar depreme canlı yayında yakalandı. O ana ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İzmir'de merkez üssü Buca ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sırasında panik yaşayan 3 kişi yüksekten atlayarak yaralanırken 1'inin durumu ağır, bir caminin minaresi yıkıldı.

HERHANGİ BİR CAN KAYBI YOK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisinin ulaşmadığını bildirdi.

CANLI YAYINDA YAKALANDILAR

Büyük paniğe neden olan depreme Tiktok ve Twitch'deki bazı kullanıcılar canlı yayında yakalandı. Sarsıntı anında büyük korku yaşadıkları gözlenen kullanıcıların o ana ilişkin görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Deprem İzmir Güncel Haberler

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