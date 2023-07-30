İzmir'in Foça ilçesindeki bir çiftlikte çıkan yangında 40 küçükbaş hayvanın telef olduğu öğrenildi. Yangına müdahale eden ekipler soğutma ve söndürme çalışmalarını tamamladı.

İzmir'deki çiftlik yangınında 40 küçükbaş hayvan telef oldu

İZMİR - İzmir'in Foça ilçesindeki bir çiftlikte çıkan yangında 40 küçükbaş hayvanın telef olduğu öğrenildi.

Olay, Yeni Foça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Sebebi henüz bilinmeyen bir şekilde bir çiftlikte yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle ateş ahıra sıçradı ve ahırda bulunan hayvanlardan 40 tanesi yangında telef oldu. Yangına 3 itfaiye aracı, 1 askeri tanker, 2 orman arazözü ile müdahale edildi. Soğutma ve söndürme çalışmaları tamamlandı.