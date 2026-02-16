Haberler

İzmir'de "kooperatif" soruşturmasında yakalanan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'nde zimmet iddialarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi. Suçlamalar arasında nitelikli dolandırıcılık yer alıyor.

İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'nde "zimmet" iddialarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında dün İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlaması ile gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi."

Hakkında gözaltı kararı verilen bir şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi.

Olay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Aralık 2025'te İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik "zimmet" iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile kooperatifin yönetim kurulu üyesi Y.K. ve B.B. tutuklanmış, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmada bilirkişi raporları doğrultusunda dün 23 İZBETON AŞ çalışanının 2022 yılında sigorta primlerinin Örnekköy 4. Etap'ta çalışmış gibi gösterilmesine ilişkin 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 22 şüpheli yakalanmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, 2022 yılında İZBETON AŞ'nin inşaat işini kooperatife devretmesine rağmen İZBETON tarafından çalıştırılıyor gibi gösterilip prim ve maaş ödemesi yapılan mühendis ve çalışanlar olduğu kaydedilmişti.

