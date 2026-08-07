Bayındır'da yangın kontrol altında

İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yusuflu Mahallesi'ndeki otluk ve zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 6 helikopter, 8 arazöz ve 1 dozer sevk edildi.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kaynak: AA