İzmir'de ev yıkımında 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İzmir'de ev yıkımında 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Güncelleme:
İzmir'in Çeşme ilçesinde bir evin yıkım çalışması sırasında duvar blokunun çarpması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki genç hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yıkım ekibine adli tahkikat başlatıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir evin yıkım çalışması sırasında meydana gelen iş kazasında 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

YIKIM ÇALIŞMASI SIRASINDA FACİA

Alınan bilgiye göre, Alaçatı Mahallesi'nde yürütülen yıkım çalışması esnasında S.C.E. (17), duvar blokunun çarpması sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

17 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince Çeşme Devlet Hastanesine kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili yıkım çalışmasında görevli E.Ç. (45) ve M.Ü. (41) hakkında adli tahkikat başlatıldı. Konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Yusuf Çınar - Güncel
