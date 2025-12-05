Haberler

Vali Elban: En gelişmiş ülkelerinin standartlarının çok üzerinde bir sağlık hizmeti veriyoruz

İzmir Valisi Süleyman Elban, Merkez 52 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sağlık hizmetlerinin dünya standartlarının çok üzerinde olduğunu vurguladı. Açılış töreninde milletvekilleri ve sağlık personeli de yer aldı.

İZMİR Valisi Süleyman Elban, Merkez 52 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Murat Eroğlu Camii7inin açılışında yaptığı konuşmada, "Hemen hemen her ay bir güzel sağlık tesisimizi açıyoruz. Bu sağlık tesislerini açtığımızda da altını vurguluyoruz: Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde gördüğümüz, yaşadığımız için söylüyoruz; siz de sosyal medyada, basında da görüyorsunuz. Hakikaten sağlık hizmetleri konusunda dünyanın en gelişmiş ülkelerinin standartlarının çok üzerinde bir sağlık hizmeti veriyoruz" dedi.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesindeki balıkçı barınağında hizmet verecek, Merkez 52 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Murat Eroğlu Camii törenle hizmete açıldı. Açılış törenine; İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mahmut Atilla Kaya, İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, kurum yöneticileri ve sağlık personeller katıldı. Açılış töreninde konuşan Vali Süleyman Elban, "Hemen hemen her ay bir güzel sağlık tesisimizi açıyoruz. Bu sağlık tesislerini açtığımızda da altını vurguluyoruz; dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde gördüğümüz, yaşadığımız için söylüyoruz; siz de sosyal medyada, basında da görüyorsunuz. Hakikaten sağlık hizmetleri konusunda dünyanın en gelişmiş ülkelerinin standartlarının çok üzerinde bir sağlık hizmeti veriyoruz. Hem fiziki şartlar açısından hem sağlık personelinin yetkinliği açısından gerçekten dünyanın standartlarının üzerinde bir sağlık hizmeti veriyoruz. Bir başka özelliği daha var; hemen veriyoruz. Sıra, uzun uzun kuyruklar ya da aylar, yıllar süren MR sıraları yok. Hemen, derhal veriyoruz ama en önemli özelliği de bu sağlık hizmetlerinin ücretsiz verilmesi. Toplumun hiçbir kesiminden, hiçbir vatandaşımızdan herhangi bir ücret talep edilmeden ücretsiz veriliyor. Bu gerçekten büyük bir nimet" dedi.

"Bu nedenle ülkemize birçok kişi geliyor" diyen Vali Elban, şöyle devam etti: "Ülkemizi gençliğinde farklı heveslerle terk etmeye çalışmış gençlerimiz belli yaşa geldiğinde sırf bunun için tekrar ülkemize geliyorlar. Pandemide gördük, insanlar buraya geldi. Özel uçaklarla, özel ambulans uçaklarla alındı, geldi. Dolayısıyla bize dünyanın bu standardını yaşatan vizyonuyla, emeğiyle, liderliğiyle Cumhurbaşkanımıza da huzurlarınızda çok teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da "Güzelbahçe halkına çok güzel bir hizmet kazandırılmış oldu. Vatandaşlarımız bu hizmetlerden faydalanacaktır" dedi.

'BOZYAKA DEVLET HASTANESİ BULUNDUĞU YERDE FAALİYETİNE DEVAM EDECEK'

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da konuşmasında Bozyaka Devlet Hastanesi bulunduğu yerde faaliyetine devam edeceğini belirtip, "Yıkımından sonra yapılacak Proje çalışmalarını ardından yenisi yapılacaktır. 2026 yılında da inşallah temelini atarız" diye konuştu.

'1 AMBULANS VE 12 KİŞİLİK DEYİMLİ EKİP GÖREV YAPACAK'

İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul da şunları söyledi: "Merkez 52 No'lu İstasyonumuz, tam donanımlı sıfır ambulansı ve 12 kişilik deneyimli ekibimizle 7/24 kesintisiz hizmet vererek ilçemizin acil sağlık kapasitesine önemli katkı sağlayacaktır" dedi.

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
