İzmir polisi yapay zeka destekli analizlerle suçun dijital izini sürüyor

Güncelleme:
İzmir'de, 2024 yılında kurulan Suç Analiz Merkezi, yapay zeka destekli yazılımlar ve görüntü inceleme sistemleri ile asayiş olaylarını kapsamlı bir şekilde analiz ederek suçların aydınlatılmasına katkı sağlıyor. Merkez, 75 personeliyle olayların dijital izini sürme ve suç profilleri oluşturma görevini üstleniyor.

İzmir'de yapay zeka destekli yazılımlar ve görüntü inceleme sistemleriyle kentteki asayiş olaylarını tüm yönleriyle ele alan Suç Analiz Merkezi, suçun aydınlatılmasında belirleyici rol üstleniyor.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğünce, Suç Analiz Büro Amirliği bünyesinde 2024 yılında kurulan Suç Analiz Merkezi, 75 personeliyle kentteki asayiş olaylarını takip ediyor.

Merkezdeki personelin bir bölümü, suçun meydana geldiği bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyip delil toplarken, diğer bir ekip ise bilgisayar başında verileri analiz ediyor.

Yapay zeka destekli yazılımlar, görüntü iyileştirme, yüz tanıma ve inceleme programlarıyla emniyetin "teknoloji üssü" olarak nitelendirilen merkezde, cinayet, kasten yaralama, gasp, hırsızlık, aranan kişilerin bulunması gibi asayiş konularında olayın dijital izi sürülüyor.

Polis ekiplerinin olay yerinden aktardığı ilk bilgiler ve kamera kayıtlarıyla şüphelilerin kullandıkları araç, vücut hareketleri ile HTS kayıtlarında inceleme ve tespitler yapılıyor. Analiz sistemlerindeki milyonlarca kişi üzerinden yapılan taramayla da şüpheli profilleri hızla ortaya çıkarılıyor.

Düşük çözünürlüklü ya da karanlık görüntülerin netleştirilmesini sağlayan yapay zeka tabanlı görüntü iyileştirme yazılımları da delil niteliğindeki kayıtların en doğru şekilde değerlendirilmesini mümkün kılıyor.

Böylece olaylar yer, zaman, işleniş şekli, şüpheli veya şüpheli bağlantıları yapılan analizlerle aydınlatılıyor.

"Derinlemesine bir analiz çalışması yapıyoruz"

Suç Analiz Büro Amiri Zeki Kul, AA muhabirine, kentte yaşanan ve kendilerine intikal eden yasalara aykırı olaylarla ilgili kapsamlı bir analiz süreci yürüttüklerini söyledi.

Sahadaki polis ekipleriyle koordineli çalışarak hızlı sonuç üretmeye odaklandıklarını vurgulayan Kul, "Olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik derinlemesine bir analiz çalışması yapıyoruz. Sadece şüpheli ya da yanında bulunan kişi üzerine değil arka planda bunu organize eden, finanse eden, suça bir şekilde yardım etmek suretiyle iştiraki bulunan herkesin tespitini yaparak daha fazla kişinin mağdur olmasının önüne geçmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Merkezin bu yıl gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili bilgi veren Kul, önemli görülen 2 binden fazla olayda ilgili analiz çalışmaları yaptıklarını dile getirdi.

Yapay zeka destekli yazılımların suçun ortaya çıkarılmasında zaman kaybını ortadan kaldırdığına dikkati çeken Kul, şunları kaydetti:

"Yine bu yıl 980 olayda görüntü inceleme, analiz raporları düzenlendi ve olayların aydınlanması sağlandı. Zaman zaman görüntü inceleme için 200-300 farklı kameradan toplanan yüzlerce saatlik görüntü olabiliyor. Bunların incelenmesi için yine yapay zekanın imkanlarından faydalanarak, görüntü inceleme programları kullanarak bu süreleri minimum düzeylere indirip hızla incelemeler yapıyoruz. Yine Suç Analiz Merkezimizin yapmış olduğu işlerden bir tanesi de ilimizin hangi bölgesinde, hangi saat aralığında, hangi olayların daha fazla daha sıklıkla meydana geldiğini tespit edilmesi ve ilimizde uygulanacak tüm asayiş uygulamaların planlamasını bu verilere dayanarak, analiz yöntemlerinin kullanılmasıyla oluşturulmasını sağlıyoruz."

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
