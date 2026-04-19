İzmir'deki ev yangınında uyuşturucu madde ele geçirildi; 10 gözaltı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan yangın sonrası yapılan aramada, evde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah bulundu. Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler dün, Limontepe Mahallesi'nde silahla ev basıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti. Evde yangın çıktığını gören ekipler, olay yerinden dışarı çıkan 7 şüphelinin bölgeden ayrılmasına izin vermedi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin ardından evde ve bitişiğindeki diğer evde arama yapan polis, 1 ruhsatsız tabanca, 2 bin 926 uyuşturucu ecza, 3 fişek ve 1 kovan ele geçirdi.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde, evden çıkan 7 şüpheli ile bağlantısı olduğu değerlendirilen 3 kişiyi tespit etti. Gözaltına alınan 10 şüpheli, işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

