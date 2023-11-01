İzmir'de Yahya Köşek ve ailesinin öldürülmesi davasında savcıdan ceza talebi

İzmir'de Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızları Funda Güçlü'nün öldürülmesi davasında savcı, komşuları Ali İhsan Kılıç için 3 kez müebbet ile 6 yıla kadar hapis cezası istedi. Ayrıca ağabey Mehmet Kılıç hakkında da aynı cezaları talep etti.

İZMİR'de Yahya Köşek (61), eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'nün (37) öldürülmesine ilişkin davada; savcı, komşuları Ali İhsan Kılıç (67) için 3 kez müebbet ile 6 yıla kadar hapis cezası istedi. Savcı, yardım ettiği gerekçesiyle ağabey Mehmet Kılıç (69) hakkında da aynı cezaları talep etti.

Olay, geçen yıl 10 Haziran'da Bayraklı ilçesi Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7171/1 Sokak'ta meydana geldi. Ali İhsan Kılıç ile sokak köpeği besleme ve arsa meseleleri nedeniyle husumetli olduğu Yahya Köşek arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Kılıç, tabancayla Yahya Köşek ile eşi Meryem Köşek ve 2 çocuk annesi kızı Funda Güçlü'ye ateş etti. Ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi de kurtarılamadı. Gözaltına alınan Ali İhsan Kılıç ile ağabeyi Mehmet Kılıç, tutuklandı.

AYRI AYRI 3'ER KEZ MÜEBBET TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, Ali İhsan Kılıç hakkında 'kasten öldürme', Mehmet Kılıç için ise 'kasten öldürmeye iştirak' suçundan ayrı ayrı 3'er kez müebbet hapis cezası istendi. Sanıklar hakkında 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan da 2'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca Köşek çiftinin diğer kızları Filiz Topaloğlu'nu silahla tehdit eden Ali İhsan Kılıç için 2 yıla kadar, darbederek yaralayan ağabeyi Mehmet Kılıç için ise 5 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Filiz Topaloğlu hakkında Mehmet Kılıç'ı 'kasten yaralama' suçundan İzmir 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava ise mevcut dosya ile birleştirildi.

TOPALOĞLU'NA BERAAT İSTEMİ

Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mehmet Kılıç salonda hazır bulunurken, Ali İhsan Kılıç ise SEGBİS aracılığı ile duruşmaya katıldı. Duruşmada ayrıca müşteki- sanık Filiz Topaloğlu, eşini kaybeden Rıdvan Güçlü ile taraf avukatları yer aldı. Mahkeme başkanı, olaya ilişkin görüntüleri izledi ve zapta geçirdi. Görüntülerin izlenmesinin ardından söz verilen Mehmet Kılıç, "Suçlu değilim. Silahla ilgim yok. Kardeşim suçluysa cezasını çeker, silahı bilmem" dedi.

Daha sonra iddia makamı, esas hakkında mütalaasını sundu. Savcı, Ali İhsan Kılıç hakkında, 'kadına karşı nitelikli kasten öldürme' suçundan 2 kez, 'kasten öldürme' suçundan da 1 kez müebbet istedi; 'silahla kasten yaralama' suçundan da 6 yıla kadar hapis cezası talebinde bulundu. Savcı, yardım ettiği gerekçesiyle Mehmet Kılıç hakkında da aynı cezaları talep etti. Hakkında 'kasten yaralama' suçundan dava açılan Filiz Topaloğlu'nun ise beraati istendi. Taraf avukatlarının süre talebini kabul eden mahkeme başkanı, duruşmayı 6 Aralık'a erteledi.