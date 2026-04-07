İzmir'de Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen eski DGM binalarının tahliye süreci tamamlandı

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü olarak kullandığı eski DGM binalarının tahliye süreci tamamlandı.

Dün başlayan tahliye işlemleri kapsamında Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve belediye görevlilerince binada inceleme ve tespit çalışmaları yapıldı.

İşlemler tamamlandı, binalarda Vakıflar personeli görevlendirildi.

Binada belediyeye ait olan ancak alınmayan eşyalar için tutanak tutulduğu, alınması için 10 gün süre verildiği, bu sürede alınmayan eşyaların yediemin deposuna götürüleceği ifade edildi.

Binaların önünde dün akşamdan beri bekleyişini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, basın açıklaması yaptı.

Süreçle ilgili kentteki sivil toplum kuruluşlarıyla toplantı yaptıklarını aktaran Tugay, "Her şey bir oldu bitti şeklinde oldu. Mülkiyetle ilgili ihtilaflı bir konu var. Onunla ilgili dava süreci devam ediyor. Sonuçlanmış bir dava yok. AK Parti'li siyasetçiler sanki dava sonuçlanmış gibi konuşuyor. Nedense çok fazla sahip çıktılar Büyükşehir Belediyesinin binasının Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçirilmesi konusuna. Mülkiyet davası devam ediyor." diye konuştu.

CHP İl Başkanı Çağatay Güç ise bundan sonra her gün bir sivil toplum kuruluşunun ev sahipliğinde sürece katkı koyacak eylemsellik kararı aldıklarını belirtti.

Polis ekiplerinin bina çevresinde aldığı güvenlik önlemi devam ediyor.

Konak ilçesinden Bornova'ya ulaşımı sağlayan Halkapınar Mahallesi Şehitler Caddesi yolunda da trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, arşiv belgelerine dayanarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne başvurmuş, inceleme sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesinin kullandığı tarihi Egemenlik Binası, Meslek Fabrikası binaları ve eski gasilhanenin mülkiyeti Vakıflara devredilmişti. Egemenlik Binası ve eski gasilhane binalarının tahliyesine ilişkin hukuki süreç devam ediyor.