İzmir'de üzerine demir parça düşen işçinin ölümüne ilişkin 2 kişi gözaltında
İzmir'in Aliağa ilçesinde üzerine demir parça düşen işçinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Aliağa Gemi Söküm Tesisleri'nde dün bir denizcilik firmasında çalışan Galip Avcı'nın (65) üzerine söküm çalışmaları sırasında demir parçası düştü.
Avcı, olay yerinde hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma kapsamında firma çalışanlarından H.Y. ve H.D'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Metin Aydemir