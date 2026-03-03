Haberler

İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 7'si tutuklandı. Operasyonlarda 315 uyuşturucu madde ve 448 sentetik ecza ele geçirildi.

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi.

Aramalarda, 315 satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde, 448 sentetik ecza, 2 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 28 bin 580 lira ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
