İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narko-Alan ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 14 bin 660 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 330 lira ele geçirildi, M.Ç.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.