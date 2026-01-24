Haberler

"Narkokapan-İzmir" operasyonunda 654 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
İzmir merkezli düzenlenen "Narkokapan-İzmir" operasyonunda 654 şüpheli tutuklanırken, 51 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon, uyuşturucu imal ve ticareti suçlarına yönelik yürütülen etkin mücadele kapsamında gerçekleştirildi.

İzmir merkezli çok sayıda ilde düzenlenen "Narkokapan-İzmir" operasyonunda 654 şüpheli tutuklandı, 51 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarıyla etkin mücadele kapsamında 19 Ocak'ta İzmir ve çok sayıda ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İzmir ile Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılıklarının yargı alanı kapsamında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" yaptıkları tespit edilen 654 şüpheli tutuklandı. Gözaltına alınan 51 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle salıverildi. Firari şüphelilerin yakalama ve adli işlemlerinin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Şüphelilerin uyuşturucu talebinde bulunan kullanıcılarla internet tabanlı iletişim uygulamaları üzerinden irtibat kurdukları, satış faaliyetlerini bu platformlar aracılığıyla organize ettikleri, teslim için farklı yerler ve kuryeler kullandıkları belirlendi.

Okul, yurt ve benzeri alanlarda yaşı küçük kişilere uyuşturucu satışı yapılarak uyuşturucu madde kullanımının yaygınlaştırılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
