İzmir'de 55 bin 552 adet sentetik ecza hap ele geçirildi

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 55 bin 552 sentetik ecza hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı ilçesinde bir evde yüklü miktarda uyuşturucu hap bulunduğu ve 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına dağıtılacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen polis, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada; kutular içinde toplam 55 bin 552 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheliler H.B. ve E.B., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.