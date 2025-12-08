Haberler

Buca'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheliye gözaltı

Buca'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheliye gözaltı
İzmir'in Buca ilçesinde yapılan denetim ve operasyonlarda çeşitli türlerde uyuşturucu ele geçirildi, toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Yıldız ve Aydoğdu mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda önemli miktarda sentetik hap ve kokain bulundu.

İZMİR'in Buca ilçesinde, 2 ayrı mahalledeki denetim ve operasyonda çeşitli türlerde uyuşturucu ele geçildi, toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Buca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu satan ve aranan şüphelilere' yönelik dün çalışma yaptı. Yıldız Mahallesi'ndeki denetimlerde şüpheyle durdurulan G.K., H.A., B.H. ve D.D.'nin üzerleri arandı. Şüphelilerin üzerlerinde toplam 16 bin 240 sentetik hap ele geçirildi. Şüphelilerden D.D.'nin 'Uyuşturucu satmak, sağlamak ve hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında 8 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Şüphelilerin 4'ü de gözaltına alındı.

Buca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aynı gün Aydoğdu Mahallesi'nde de çalışma yaptı. Önceden belirlenen ve operasyon düzenlenen evde, 21 gram kokain, 655 sentetik hap ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi. B.K. ise gözaltına alındı.

Kentte 2 ayrı çalışmada gözaltına alınan toplam 5 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
