Buca'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheliye gözaltı

İZMİR'in Buca ilçesinde, 2 ayrı mahalledeki denetim ve operasyonda çeşitli türlerde uyuşturucu ele geçildi, toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Buca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu satan ve aranan şüphelilere' yönelik dün çalışma yaptı. Yıldız Mahallesi'ndeki denetimlerde şüpheyle durdurulan G.K., H.A., B.H. ve D.D.'nin üzerleri arandı. Şüphelilerin üzerlerinde toplam 16 bin 240 sentetik hap ele geçirildi. Şüphelilerden D.D.'nin 'Uyuşturucu satmak, sağlamak ve hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında 8 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Şüphelilerin 4'ü de gözaltına alındı.

Buca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aynı gün Aydoğdu Mahallesi'nde de çalışma yaptı. Önceden belirlenen ve operasyon düzenlenen evde, 21 gram kokain, 655 sentetik hap ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi. B.K. ise gözaltına alındı.

Kentte 2 ayrı çalışmada gözaltına alınan toplam 5 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.