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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 26 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 26 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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Çiğli ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 26 bin sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ve 6 bin 500 dolar ile 150 avro ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 bin sentetik ecza ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Çiğli'de belirlenen bir adrese baskın yaptı.

İkametteki aramada, 26 bin sentetik ecza, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 500 dolar ve 150 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 kişi ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
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