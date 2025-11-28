İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 25 Kilo Skunk Ele Geçirildi

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 kilo 225 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, takip sonucu 35 T 6459 ve 35 AUL 895 plakalı araçları durdurdu.

35 AUL 895 plakalı aracın sürücüsü M.K'nin (42) üzerinde 28 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Diğer araçta ise 2 parça halinde toplam 9 kilo 600 gram skunk, suçtan elde edildiği değerlendirilen 32 bin 950 lira ve 2 milyon 500 bin lira değerinde senet bulundu.

M.K. ile diğer araçtaki Ş.K. (40), O.T. (41) ve Y.T. (42) gözaltına alındı.

Ş.K'nin beyanı üzerine Konak ilçesi Selçuk Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, burada da 22 parça halinde toplam 15 kilo 625 gram skunk ele geçirdi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.