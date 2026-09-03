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İzmir'de 16 Kilo 600 Gram Kokain Ele Geçirildi: 2 Tutuklama

İzmir'de 16 Kilo 600 Gram Kokain Ele Geçirildi: 2 Tutuklama
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İzmir'de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Bornova ve Konak'ta durdurulan iki otomobilde toplam 16 kilo 600 gram kokain bulundu. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında uyuşturucu ticareti yapan satıcılara yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İZMİR'de durdurulan 2 ayrı otomobilde yapılan aramada 16 kilo 600 gram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan satıcılara yönelik çalışma yapıldı. Kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini tespit eden ekipler, önceki gün 2 otomobili, Bornova ve Konak ilçelerinde durdurdu. Yapılan aramalarda 16 kilo 600 gram kokain ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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