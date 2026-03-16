Buca'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Buca ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 160 gram sentetik uyuşturucu ve 11 bin 350 lira ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ve imalatı yapan şüphelilere yönelik Kuruçeşme Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Aramalarda 160 gram sentetik uyuşturucu, 29 fişek, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 350 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.Y ve C.B'nin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı