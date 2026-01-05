İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir araçta 92,20 gram kokain, 67 uyuşturucu hap ve diğer uyuşturucu malzemeleri ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir aracı durdurdu. Araçtaki aramalarla 18 ayrı pakette 92,20 gram kokain, 67 uyuşturucu hap, 4,90 gram esrar, hassas terazi ve 25 tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan U.T. (34) ve B.I. (31) hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel