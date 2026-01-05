Haberler

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir araçta 92,20 gram kokain, 67 uyuşturucu hap ve diğer uyuşturucu malzemeleri ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde durdurulan araçta bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir aracı durdurdu. Araçtaki aramalarla 18 ayrı pakette 92,20 gram kokain, 67 uyuşturucu hap, 4,90 gram esrar, hassas terazi ve 25 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.T. (34) ve B.I. (31) hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
Haberler.com
