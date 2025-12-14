İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer Mahallesi'ndeki bir evde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisi alınması üzerine operasyon düzenlendi.

İkamette yapılan aramada bir bez çanta içinde 2 bin 130 sentetik hap ele geçirildi.

Operasyonda N.D. (21) ve C.S. (34) gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.