Haberler

İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yüklü miktarda sentetik hap ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer Mahallesi'ndeki bir evde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisi alınması üzerine operasyon düzenlendi.

İkamette yapılan aramada bir bez çanta içinde 2 bin 130 sentetik hap ele geçirildi.

Operasyonda N.D. (21) ve C.S. (34) gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören belediye başkanı hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son halini gören gözlerine inanamadı! Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş adeta eridi

Bülent Serttaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Adeta eridi
Bilal Erdoğan: İçimizdeki hainlere verdiğimiz primlerle Cumhurbaşkanı'mızın gücünü azalttık

Bilal Erdoğan'dan gündem yaratacak "hain" çıkışı
'Eşime neden baktın?' dedi, bıçaklanarak öldürüldü

"Eşime neden baktın?" dedi, vahşice öldürüldü! Kahreden detay
Görüntüler İstanbul'daki ünlü AVM'den! Balyozu vurup tek tek yıktılar

Görüntüler İstanbul'daki ünlü AVM'den! Balyozu vurup indirdiler
Son halini gören gözlerine inanamadı! Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş adeta eridi

Bülent Serttaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Adeta eridi
Beşiktaşlı taraftarlardan Jurasek'e büyük tepki

Bu pozisyon sonrası ortalık karıştı! Tepki çığ gibi büyüyor
Böylesi görülmedi! Şakalaşırken az daha canından oluyordu

Böylesi görülmedi! Şakalaşırken az daha canından oluyordu
Yerin 150 metre altında! Şifa arayanlar Türkiye'nin dört bir yanından akın ediyor

Yerin 150 metre altında! Türkiye'nin dört bir yanından buraya akın var
İsrail'den bir açıklama daha! Hanuka kutlamalarındaki saldırı sonrası ipler gerildi

Hanuka kutlamalarındaki kanlı saldırı sonrası ipler gerildi
Türk tatlıları dünyayı fethetti: İlk 10'da 3 lezzetimiz var

Tatlıda zirve bizim: 3 lezzetimiz ilk 10'da
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Suriyelilerle ilgili çarpıcı karar! Erdoğan devreye girdi, ikinci aşamaya geçildi

Yüz binlerce Suriyeli için yeni karar! Erdoğan resmen devreye girdi
'Dünyanın en iyi 100 çorbası' listesinde Türk lezzeti ikinci sırada! Ne mercimek ne kelle paça

"Dünyanın en iyi 100 çorbası" listesinde Türk lezzeti ikinci sırada
title