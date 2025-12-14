İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yüklü miktarda sentetik hap ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer Mahallesi'ndeki bir evde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisi alınması üzerine operasyon düzenlendi.
İkamette yapılan aramada bir bez çanta içinde 2 bin 130 sentetik hap ele geçirildi.
Operasyonda N.D. (21) ve C.S. (34) gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel