İzmir'de 156 Bin 600 Sentetik Hap Ele Geçirildi

İzmir'de 156 Bin 600 Sentetik Hap Ele Geçirildi
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yapılan narkotik operasyonunda, polisin durdurduğu araçta 156 bin 600 sentetik hap ele geçirildi. Araç sürücüsü T.E. gözaltına alınarak tutuklandı.

İZMİR'de, polisin durdurduğu araçta 156 bin 600 sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü T.E. tutuklandı.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Kemalpaşa ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 156 bin 600 adet sentetik hap ele geçirildi. Aracın sürücüsü T.E., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.E., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
