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İzmir'de 15 kilo skunk ele geçirildi: 3 tutuklama

İzmir'de 15 kilo skunk ele geçirildi: 3 tutuklama
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İzmir'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda durdurulan bir otomobilde 15 kilogram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İZMİR'de, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, durdurulan otomobilde 15 kilogram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde satan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında, uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen bir otomobil, önceki gün, Balçova ilçesinde durduruldu. Araçta ekiplerin aramasında, 15 kilogram skunk ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler E.Ö., H.Ö. ve M.Ö., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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