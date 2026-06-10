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İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

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İzmir Konak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 33 zanlı yakalandı; 13'ü tutuklanırken 20'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda uyuşturucu, silah ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 33 zanlıdan 13'ü tutuklandı, 20'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Konak'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 33 şüpheli yakalandı.

Aramalarda 3 kilo 175 gram sentetik uyuşturucu, 670 uyuşturucu hap, 2 tabanca, 2 pompalı tüfek, 470 fişek, 4 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 174 bin 590 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı, 20'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
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