İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Şüpheli Tutuklandı
İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi tutuklandı. Ekipler, gerçekleştirilen aramalarda uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirdi.
İzmir'in Konak ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9-19 Ekim'de düzenledikleri operasyonlarda 12 ev ve 3 iş yerinde aramalar yaptı.
Aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde, 47 bin lira, 200 dolar, 2 tabanca, 3 tüfek, hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.