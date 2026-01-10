Haberler

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narko Alan ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Hilal Mahallesi'nde belirlenen adreslere dün operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; 108 bin 492 sentetik ecza (hap), pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ve silahlara ait mühimmat ile 75 bin 100 lira ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan N.P. (28), F.B. (29) ve N.K. (41) hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
