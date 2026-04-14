İzmir'de uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklama

İZMİR'de bir eve düzenlenen operasyonda 101 bin 520 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan D.S., tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yaptı. Hazırlıklarını tamamlayarak önceki gün operasyon yapan ekipler tarafından evde yapılan aramada, 101 bin 520 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda D.S. adlı şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen D.S., tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı