Haberler

İzmir'de 1 Ton Skunk Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, İzmir'in Torbalı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 1 ton 346,5 kilo skunk ve 57 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda bir kişi yakalandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, İzmir'de düzenlenen operasyonda 1 kişinin yakalandığını ve 1 ton 346,5 kilo skunk ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir'in Torbalı ilçesinde bir araçta yapılan aramada, 1 ton 346,5 kilo skunk ile 57 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 şüpheli yakalandı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

Savaş bitiyor mu? Günlerdir esip gürleyen Trump'tan yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekranda gördüğüne dayanamayıp resmen delirdi

Gördüğü manzaraya dayanamadı!
Yolun sonu! 4 ünlü telefon artık tarih oluyor

4 ünlü telefon artık tarih oluyor
Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu: Kızımı ayda 45 dakika görüyorum

Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
Ekranda gördüğüne dayanamayıp resmen delirdi

Gördüğü manzaraya dayanamadı!
Savaştaki Rusya'dan dikkat çeken İstanbul çıkışı

Savaştaki Rusya'dan gündem yaratacak İstanbul çıkışı
Serdal Adalı ilk kez açıkladı: Galatasaray'ın da böyle bir talebi varmış

Galatasaray'dan TFF'ye başvuru! İstedikleri şeyi ilk kez o açıkladı