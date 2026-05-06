Gaziemir'de çantasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
Gaziemir ilçesinde devriye ekipleri tarafından durdurulan bir taksideki yolcunun sırt çantasında 3 bin 4 uyuşturucu hap bulundu. Şüpheli T.T. gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, takibe aldıkları bir taksiyi Binbaşı Reşatbey Mahallesi'nde durdurdu.
Araçtan indirilen yolcu T.T'nin sırt çantasında 3 bin 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kaynak: AA / Metin Aydemir