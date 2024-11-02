İzmir'de Üvey Baba Cinayeti: 6 Tutuklama

İZMİR'in Konak ilçesinde Mehmet Kara'nın (60) sokakta çıkan arbedede öldürülmesiyle ilgili üvey kızı Filiz Mintaş'ın (23) da aralarında olduğu 6 şüpheli, tutuklandı.

Olay, 31 Ekim'de saat 22.30 sıralarında, Zeytinlik Mahallesi 1140 Sokak'ta meydana geldi. Filiz Mintaş ile annesini fuhşa zorladığını ileri sürdüğü üvey babası Mehmet Kara arasında evde tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Filiz Mintaş, Kara'ya bıçakla saldırmaya çalıştı. Mehmet Kara koşarak dışarı kaçtı, Filiz Mintaş da elindeki bıçakla peşinden gitti. Mintaş, Kara'nın taksiyle kaçmaya çalıştığını görünce onun sapık olduğunu söyleyip çevreden yardım istedi. Mehmet Kara ile kendisini yakalayan çevredekiler arasında arbede çıktı. Bu sırada Filiz Mintaş, Kara'yı karın boşluğundan, bir kişi ise baldırından bıçakladı. Yaralanan Kara, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet Kara, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Kara'nın öldürülmesine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı. Bu kapsamda Filiz Mintaş, O.Ş. (16), S.D. (16), H.A. (17), M.A. (17) ve M.K. (19), gözaltına alındı. Filiz Mintaş, polisteki ilk ifadesinde Kara'nın annesini para karşılığı başka erkeklerle ilişkiye zorladığını ileri sürdü. Bu nedenle aralarında çıkan tartışma sonrası kaçan üvey babasının peşinden dışarıya kadar koştuğunu söyleyen Mintaş, Kara'nın taksiyle kaçmaya çalıştığını görünce, "İmdat, bu sapık" diyerek çevreden yardım istediğini ve etraftaki tanımadığı kişilerin olaya dahil olduğunu ifade etti. Filiz Mintaş'ın çıkan arbedede Kara'yı bıçaklayıp, suç aletini de bir evin bahçesine attığını itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli O.Ş.'nin ise Kara'nın, bir kadını taciz ettiğini öğrendiğini ve bu nedenle Kara'yı baldırından bıçakladığını söylediği belirtildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kaçmaya çalışan Mehmet Kara'nın çevredeki 2 kişi tarafından yakalanıp, peşinden elinde bıçakla gelen üvey kızı Filiz Mintaş'a teslim edilmesi yere aldı. Bu sırada yere düşen Kara'ya Filiz Mintaş'ın elindeki bıçakla saldırmak istemesi üzerine 2 kişinin bu defa kendisine engel olmak istediği görüldü. Görüntünün devamında yaşanan arbededen faydalanıp, koşarak kaçmaya çalışan Mehmet Kara'nın tekrar düştüğü ancak kalkıp bir taksiye binmek isterken, çevreden gelenler tarafından yakalanıp, kalabalık arasında 2 kişi tarafından bıçaklandığı yer aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından dün akşam adliye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Haber-Kamera: Kadir ÖZEN / İZMİR,