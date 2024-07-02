Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Üçyol Metro İstasyonu'nda Yürüyen Merdiven Arızası

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdivenin, üzerinde yolcular bulunduğu sırada bir anda ters yönde hareket ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Merdivenin kayması sonucu düşen 11 kişi hafif yaralandı.

İZMİR'de Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdivenin, üzerinde yolcular bulunduğu sırada bir anda ters yönde hareket ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bir vatandaşın düşmemek için ters yöne koştuğu bazı yolcuların ise merdivenden düştüğü görüldü.

Konak ilçesinde Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, dün sabah üzerinde yolcular bulunduğu sırada bir anda ters yönde hareket etmeye başladı. Merdivenin kayması sonucu dengesini kaybederek düşen 11 kişi, hafif yaralandı. Yaralananlara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırdı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada; "Üçyol Metro İstasyonu yürüyen merdivenlerinin servis ve bakımı, arızanın meydana gelmesinden 1 gün önce, 30 Haziran'da yapıldı. Söz konusu arızanın nedenini belirlemek üzere Metro AŞ teknik ekipleri ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi uzmanları birlikte çalışmaktadırlar; ayrıca eşzamanlı olarak hukuki inceleme başlatılmıştır" denildi.

Diğer yandan yürüyen merdivenin ters yönde hareket ettiği anlar, işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir anda arıza yapan merdivenden düşmemek için bir vatandaşın ters yöne doğru koştuğu görülüyor. Görüntülerde ayrıca bazı yolcuların yere düştüğü anlar yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Üçyol İzmir Yaşam Güncel Haberler

Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

 Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, 'izmarit vergisi' geliyor

Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, "izmarit vergisi" geliyor

 Güvenlik kaynaklarından Suriye'deki olaylara ilişkin açıklama: Gerekli müdahaleler yapıldı

Güvenlik kaynaklarından Suriye'deki olaylara ilişkin açıklama: Gerekli müdahaleler yapıldı

 Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı

Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title