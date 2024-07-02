İzmir'de Üçyol Metro İstasyonu'nda Yürüyen Merdiven Arızası

Konak ilçesinde Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, dün sabah üzerinde yolcular bulunduğu sırada bir anda ters yönde hareket etmeye başladı. Merdivenin kayması sonucu dengesini kaybederek düşen 11 kişi, hafif yaralandı. Yaralananlara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırdı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada; "Üçyol Metro İstasyonu yürüyen merdivenlerinin servis ve bakımı, arızanın meydana gelmesinden 1 gün önce, 30 Haziran'da yapıldı. Söz konusu arızanın nedenini belirlemek üzere Metro AŞ teknik ekipleri ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi uzmanları birlikte çalışmaktadırlar; ayrıca eşzamanlı olarak hukuki inceleme başlatılmıştır" denildi.

Diğer yandan yürüyen merdivenin ters yönde hareket ettiği anlar, işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir anda arıza yapan merdivenden düşmemek için bir vatandaşın ters yöne doğru koştuğu görülüyor. Görüntülerde ayrıca bazı yolcuların yere düştüğü anlar yer alıyor.