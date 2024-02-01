İzmir'de uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
İzmir'in Beydağ ilçesinde tomruk yüklü kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ancak sürücü kurtarılamadı.
İzmir'in Beydağ ilçesinde uçuruma yuvarlanan tomruk yüklü kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.
Palamutçuk Mahallesi Cevizdibi mevkisinde İsmail G. yönetimindeki 45 AGV 300 plakalı tomruk yüklü kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıktı.
Uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
İsmail G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.