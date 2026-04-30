İzmir'de "Türk Dünyasında Ortak Türk Medyası: Sorunlar ve Çözüm Önerileri" paneli düzenlendi

Ege Üniversitesi'nde (EÜ) "Türk Dünyasında Ortak Türk Medyası: Sorunlar ve Çözüm Önerileri" paneli gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, EÜ Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen panelde konuşan Rektör Prof. Dr. Musa Alcı, medyanın toplumsal yapıda meydana getirdiği değişimlerle önemli bir güç olduğunu ifade etti.

Aynı dili, dini, tarihi ve kültürü paylaşan toplulukların seslerinin duyurulmasında medyanın ilk temsil alanı olduğunu belirten Alcı, şunları kaydetti:

"İsmail Gaspıralı'nın 'dilde, fikirde, işte birlik' cümlesiyle özetlediği bütünleşme konusunda sürekli mesafeler alınmış ve bugün Türk Devletleri Teşkilatı gibi kuruluşlarda bir araya gelen Türk dünyasını görmekteyiz. Türk dünyasında safların daha da yakınlaşması, Türk dünyasının birlik içinde olmasında kuşkusuz en temel araçlardan biri medya olmalıdır."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel de Türk dünyasının medya ve enformasyon alanında birleşmesi gerektiğini anlattı.

Ortak bir medya platformunun kurulmasının stratejik bir ihtiyaç olduğunu kaydeden Yüksel, "Türk dünyası 2040 vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalar, ortak bir medya platformunun kurulması ve haber ajanslarının ortaklaşa faaliyet yürütebilmesi, maruz kalınan dezenformasyonla mücadele etmek ve ortak tarih ile kültür üzerine güçlü bir gelecek inşa etmek adına kritik bir ihtiyaçtır." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından yapılan oturumda gazeteciler Zafer Karatay, Gülsüm Khalilova, Gülsüm Mustafova, Meruert Pambetova ve Agil Alesger, bölge ülkeleri arasındaki medya entegrasyonuna ilişkin deneyimlerini ve çözüm önerilerini paylaştı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı

Ataşehir Belediyesi'nde olaylı seçim! İşte kazanan isim
Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi

Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi
Dicle Üniversitesi'nin kampüsünde petrol bulundu! 6 sondaj kuyusu açılacak

Türkiye'de bir ilk! Üniversitenin kampüsünde petrol bulundu
Haberler.com
500

Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca bedelini ağır ödedi

Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca olanlar oldu
Ugandalı komutandan akıllara ziyan bir mesaj daha: 5 Türk kadınıyla evlendim

Arsızlıkta sınır tanımıyor: 5 Türk kadınıyla evlendim, kolay bir işti
Saadet lideri Arıkan: Cumhurbaşkanı adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek

Saadet lideri Arıkan: Adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek
Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan kimdir?

Emniyet'in bir numarası artık o! Önceki görevi bakın neymiş
Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca bedelini ağır ödedi

Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca olanlar oldu
Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi
Eski dostlar düşman oldu: Merih'in gözü Ronaldo'yu bile görmedi

Tutmasalar vuracaktı! Eski dostlar düşman oldu