İzmir'de 'Türk Dünyasında Ortak Türk Medyası: Sorunlar ve Çözüm Önerileri' paneli düzenlendi

Ege Üniversitesi'nde (EÜ) "Türk Dünyasında Ortak Türk Medyası: Sorunlar ve Çözüm Önerileri" paneli gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, EÜ Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen panelde konuşan Rektör Prof. Dr. Musa Alcı, medyanın toplumsal yapıda meydana getirdiği değişimlerle önemli bir güç olduğunu ifade etti.

Aynı dili, dini, tarihi ve kültürü paylaşan toplulukların seslerinin duyurulmasında medyanın ilk temsil alanı olduğunu belirten Alcı, şunları kaydetti:

"İsmail Gaspıralı'nın 'dilde, fikirde, işte birlik' cümlesiyle özetlediği bütünleşme konusunda sürekli mesafeler alınmış ve bugün Türk Devletleri Teşkilatı gibi kuruluşlarda bir araya gelen Türk dünyasını görmekteyiz. Türk dünyasında safların daha da yakınlaşması, Türk dünyasının birlik içinde olmasında kuşkusuz en temel araçlardan biri medya olmalıdır."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel de Türk dünyasının medya ve enformasyon alanında birleşmesi gerektiğini anlattı.

Ortak bir medya platformunun kurulmasının stratejik bir ihtiyaç olduğunu kaydeden Yüksel, "Türk dünyası 2040 vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalar, ortak bir medya platformunun kurulması ve haber ajanslarının ortaklaşa faaliyet yürütebilmesi, maruz kalınan dezenformasyonla mücadele etmek ve ortak tarih ile kültür üzerine güçlü bir gelecek inşa etmek adına kritik bir ihtiyaçtır." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından yapılan oturumda gazeteciler Zafer Karatay, Gülsüm Khalilova, Gülsüm Mustafova, Meruert Pambetova ve Agil Alesger, bölge ülkeleri arasındaki medya entegrasyonuna ilişkin deneyimlerini ve çözüm önerilerini paylaştı.