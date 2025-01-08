İzmir'de Traktör Devrildi: 1 Yaralı
Beydağ ilçesinde traktörün yoldan çıkarak devrilmesi sonucunda 66 yaşındaki sürücü Cengiz Kahyaoğlu yaralandı. Kahyaoğlu, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
İzmir'in Beydağ ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cengiz Kahyaoğlu (66) yönetimindeki 35 AB 1814 plakalı traktör Yukarı Aktepe Mahallesinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Yaralanan Kahyaoğlu, önce Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı, buradaki müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel